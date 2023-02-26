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В Татарстане семья с двумя детьми отравилась угарным газом
В Болгаре семья с двумя детьми отравилась угарным газом, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Сегодня в районе шести утра поступило сообщение, что на Крайней улице в частном доме пострадали четыре человека.
Отравление угарным газом получили 40-летний мужчина, его 33-летняя супруга, а также двое детей в возрасте 10 и 5 лет.
Мужчина после осмотра у медиков от госпитализации отказался. Остальных доставили в Спасскую ЦРБ.
Прокуратура намерена установить причины случившегося и проверить соблюдение закона о безопасности при использовании газового оборудования.
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