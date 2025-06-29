В Татарстане семья с 8 детьми совмещает предпринимательство и работу на земле

Фото предоставлено Еленой Бауэр

В селе Новое Надырово Альметьевского района Татарстана живет семья Азизовых. У Рината и Амины – восемь детей. Старшие уже выросли, младшие – главные помощники по хозяйству. В доме всегда кипит работа: пекут хлеб, выращивают клубнику, занимаются другими делами. При этом здесь соблюдают семейные традиции и уделяют большое внимание религиозному воспитанию.

На кухне Азизовых – почти производство. Амина печет несколько видов хлеба по своим рецептам. Одно из условий – выдержка теста в холодильнике до 12 часов и выпечка на специальном камне.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Это такой фирменный рецепт хлеба. Двенадцать часов тесто бродит в холодильнике, после мы его вытащим и на этом камне будем выпекать», – рассказала хозяйка.

Пекарское дело она ведет вместе с дочерью. Но и другие дети не остаются в стороне. Все обязанности в семье распределяются, даже самый младший, трехлетний, сын старается помогать.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Приучаем всех. Потом, когда подрастают, уже осознанно помогают. Ответственности у них с возрастом только прибавляется», – пояснил Ринат Азизов.

Семья не только трудится, но и заботится о воспитании. Родители подчёркивают важность нравственных ориентиров и духовного развития.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Я мечтаю, чтобы все дети были в исламе, были воспитанными. Просто люблю детей. Считаю, что это наше будущее», – сказала Амина Азизова.

Свободное время в семье тоже ценится. Дети посещают лагеря в Альметьевске, а дома могут использовать гаджеты, но в разумных пределах.

«Это, конечно, дополнительная нагрузка на нас, но детям нравится. И мы поддерживаем», – отметил глава семьи.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Альметьевский исполком отметил вклад семьи Азизовых в воспитание подрастающего поколения – в 2024 году им вручили медаль «Материнская слава».

Живут Азизовы на доход от личного подсобного хозяйства. Площадь клубничной плантации – полтора гектара. В этом году урожай порадовал. Ринат Азизов тщательно подошел к выбору сортов: из 16 оставил четыре основных, еще два высадил «для интереса».

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«У всех сортов разные сроки созревания – от ранних до поздних. Неудачные сезоны тоже были, особенно из-за ошибок в уходе. Но всё приходит с опытом», – поделился он.

Семья, по признанию самих Азизовых, – их главное богатство, а труд, вера и любовь – основа, на которой все держится.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Ана даны – Материнская слава» – награда республиканского уровня, учреждена в 1999 году. Удостоенные медали жительницы республики также получают единовременную выплату. В 2018 году Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил размер денежного вознаграждения, о чем сообщал «Татар-информ».