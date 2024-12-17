В Татарстане семья фермеров пойдет под суд за незаконное получение 2,9 млн гранта

В Татарстане супруги предстанут перед судом по обвинению в хищении средств гранта, выделенных на развитие крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, в 2019 году супружеская пара предоставила поддельные документы в Минсельхоз республики для получения гранта на создание молочной фермы с поголовьем из 30 дойных коров, предполагающим годовой объем производства не менее 137,5 тонн молока. В итоге им было выделено 2,9 млн рублей из государственного бюджета.

Затем муж главы КФХ заключил соглашение с одним из местных предпринимателей о покупке необходимого скота, оплату за который произвело районное управление сельского хозяйства и продовольствия. Впоследствии он сообщил продавцу, что отказывается от сделки и просит возвратить средства, после чего эти деньги были использованы супругами по их собственному усмотрению.

Для того, чтобы создать видимость выполнения своих обязательств перед государством, вплоть до 2024 года супруги продолжали предоставлять государственным органам фальшивую отчетность о деятельности молочной фермы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.