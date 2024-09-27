В Татарстане семьи участников спецоперации получили 7,5 тыс. гуманитарных наборов

Фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

Фонд «Нэфис» по инициативе депутата Государственной Думы РФ Ирека Богуславского обеспечил полугодовыми запасами продуктов питания и бытовой химии семьи участников специальной военной операции из Татарстана. Акция охватила все города и районы республики, а общий вес помощи составил 380 тонн. Работа велась на протяжении двух месяцев, с конца июля до конца сентября, сообщает пресс-служба фонда.

Фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

Помощь была направлена семьям погибших участников спецоперации, а также семьям военных, которые во время боевых действий получили инвалидность I и II групп. В список адресатов благотворительной помощи от фонда «Нэфис» вошли близкие родственники бойцов — дети, жены, родители.

«Поддержка семей пострадавших участников СВО — это не просто обязанность, это наш долг перед теми, кто пожертвовал самым дорогим: жизнью и здоровьем. Для нас особенно важно, чтобы помощь была не разовой, а системной и долгосрочной. Мы стремимся помочь семьям, обеспечить их необходимой продукцией, которая поможет им в трудный период», — заявил Ирек Богуславский.

Фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

От фонда «Нэфис» семьи получили наборы с базовыми продуктами питания. Это тушенка, растительное масло, крупы (гречка, рис, пшено), макароны, мука, сахар и другие продукты с длительным сроком хранения. Также в наборы вошла бытовая химия: стиральные и чистящие порошки, жидкости для мытья посуды, шампуни, мыло. Вес одного набора составляет примерно 50 килограммов. Наборы рассчитаны в среднем на полгода, число переданных одной семье комплектов зависело от количестве ее членов. Всего по республике направлено 7,5 тыс. гуманитарных наборов.

Впервые такую акцию БФ «Нэфис» осуществил зимой этого года, она охватила семьи погибших участников спецоперации из Татарстана. Летом было принято решение распространить акцию на семьи бойцов, ставших инвалидами.

Фото: пресс-служба БФ «Нэфис»

Списки семей для получения помощи от фонда «Нэфис» были составлены органами местного самоуправления городов и районов Татарстана. Также администрации муниципалитетов помогли в передаче наборов в семьи.

Благотворительный фонд «Нэфис» был создан по инициативе депутата Госдумы Ирека Богуславского осенью 2023 года. Он возглавляет совет фонда, в который также входит заслуженный тренер России Владимир Алекно. В составе попечительского совета фонда — генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова и председатель совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Дмитрий Самаренкин.