В Татарстане семьи погибших бойцов СВО получат наборы продуктов и бытовой химии

В Татарстане стартовал 3-й этап благотворительной акции фонда «Нэфис», направленной на поддержку семей бойцов СВО. Во все города и районы республики началась отправка гуманитарной помощи, в состав которой входят продукты питания и бытовая химия. Подарки получит каждый член семьи погибших участников СВО, а также семьи бойцов, ставших в результате военных действий инвалидами I и II групп.

Всего по республике будет направлено 383,5 тонны гуманитарной помощи. В семьи наборы передаются по количеству членов.

«Новый этап помощи семьям участников СВО мы запускаем в канун Дня Защитника Отечества – праздника, который символизирует мужество и самоотверженность наших бойцов. Каждый из них достоин глубокого уважения, признания и благодарности. Для фонда «Нэфис» поддержка татарстанских семей участников спецоперации остается приоритетом, и работу в этом направлении мы обязательно продолжим», – говорит депутат Государственной Думы РФ, учредитель БФ «Нэфис» Ирек Богуславский.

Впервые акция прошла в январе-феврале прошлого года, второй раз – с конца июля до конца сентября. Фонд «Нэфис» работает в тесном контакте с администрациями всех муниципалитетов Татарстана, получая от них необходимую информацию.

С расчетом на каждого члена семьи фонд «Нэфис» отправляет продукты питания длительного хранения – тушенку, различные виды круп, макароны, сахар, муку, растительное масло, майонез, кетчуп и джемы. В перечень бытовой химии входят средства для мытья посуды, стиральные и чистящие порошки, шампуни, твердое и жидкое мыло.