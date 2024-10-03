Семье в Татарстане нужен доход в 99 тыс. рублей для обслуживания ипотеки - эксперт

По состоянию на 1 августа 2024-го рекомендуемый семейный доход для обслуживания взятой ипотеки в Татарстане составил 99,3 тыс. рублей. Это на 1,2% больше, чем требовалось в начале года (98,1 тыс.), пишет РБК со ссылкой на экспертов отрасли.

Самый высокий рекомендованный семейный доход по состоянию на 1 августа 2024-го в Москве (223,9 тыс. рублей). Далее по величине суммы для обслуживания жилищного кредита идут Московская область (140,5 тыс., без изменений) и Санкт-Петербург (133,8 тыс., +5,5% с начала года).

Отмечается, что сильнее всего рекомендованный доход с начала года вырос в столице России (+20,8%), а также Самарской (+9,1%, до 105 тыс.) и Новосибирской (+8,8%, до 104,6 тыс.) областях.

Интересно, что в ряде регионов рекомендованный семейный доход снизился. Среди таких: Приморский край (-12,1%, до 92,4 тыс.), Башкортостан (-9,2%, до 79,6 тыс.), а также Тюменская (-7%, до 78,9 тыс.), Иркутская (-6,5%, до 85,2 тыс.) и Кемеровская (-3,8%, до 93 тыс.) области.

В среднем же по России размер рекомендованного семейного дохода для обслуживания ипотеки вырос за январь-июль до 103,2 тыс. рублей в месяц (+1,5%).