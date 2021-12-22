В Татарстане семейные фермы и участники «Агростартапа» выиграли гранты до 28,8 млн рублей

Минсельхозпрод Татарстана подвел итоги конкурсов по программам для семейных ферм, сельхозкооперативов, «Агростартап» и «Агропрогресс». 20 семейных ферм и 60 участников «Агростартапа» выиграли гранты от 1,5 млн до 28,8 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«Гранты целевые и расходуются строго по плану. Основные направления расходов – строительство и реконструкция ферм и производственных помещений, приобретение скота и птицы, оборудования и техники. Так что получение гранта, с одной стороны, возможность, но с другой – ответственность. Необходимо четко выполнять обязанности, заявленные в бизнес-плане», – отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

Сумма грантов по программам для семейных ферм составила 315,9 млн рублей, сельскохозяйственных потребкооперативов – 191,3 млн рублей, «Агростартап» – 161 млн рублей, «Агропрогресс» – 7,7 млн рублей.

Наибольшее число победителей определилось в Кукморском, Тукаевском, Азнакаевском, Сабинском и Сармановском районах (по 5 – 6 фермеров), а также в Нурлатском, Нижнекамском, Высокогорском, Буинском, Лениногорском и Алексеевском районах (по 3 – 4 фермера).

В этом году впервые был проведен конкурс «Агропрогресс», в котором из трех заявителей грант выиграло ООО «Новая Жизнь» Кукморского района по направлению развития молочного комплекса на 500 коров.