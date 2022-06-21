В Татарстане семь выпускников сдали ЕГЭ по физике и истории на сто баллов

В Татарстане утверждены результаты ЕГЭ по физике, истории и экзамена по родному языку. Лучший результат продемонстрировали два выпускника, сдавших госэкзамен по физике, и пять – по истории, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Два выпускника из школы №16 Альметьевска и инженерного лицея-интерната КНИТУ-КАИ набрали по 100 баллов. Не преодолели минимальный порог 39 участников ЕГЭ по физике», – отметили в министерстве.

Единый госэкзамен по физике сдавали 2 675 выпускников этого года. Не завершили экзамен по уважительной причине три человека. Средний балл составил 59,30.

В ЕГЭ по истории приняли участие 1 650 выпускников. Средний балл составил 64,42. Не смогли преодолеть минимальный порог 40 участников.

«Стобалльники по истории обучались в Апастовской школе, Большетарханской школе Тетюшского района, школе №1 Нижнекамска, в гимназиях №№155 и 126 Казани», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, 16 июня прошел Единый республиканский экзамен по татарскому языку. Выпускница из Балтасинского района получила 86 баллов.