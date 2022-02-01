В Татарстане семь школ полностью закрыты на разобщение из-за эпидситуации

В Татарстане семь школ полностью закрыты на разобщение из-за эпидемиологической ситуации. Кроме того, на разобщение выведены классы в 260 школах, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Чтобы избежать большого количества заболевших, полностью закрыты на разобщение три школы в Мензелинском районе, три – в Лаишевском и одна – в Тетюшском районах», – отметили в министерстве.

На разобщение школьники выводятся, если в классе не менее 20% учеников заболели гриппом или ОРВИ. Тогда дистанционное обучение организовывается для полностью здоровых детей.

В Татарстане 466 207 школьников и 31 801 учитель проходят ежедневный утренний медицинский фильтр. Сегодня утренний фильтр не прошли 799 учащихся, всего начиная c 1 сентября – 39 235 школьников.