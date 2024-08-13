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В Татарстане семь человек заболели клещевым энцефалитом и 15 – боррелиозом
С начала эпидемического сезона в медицинские учреждения Татарстана с жалобами на укусы клещей обратилось 6 806 человек, среди которых 1 512 детей. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
В этом году показатель на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было зафиксировано 7 170 случаев укусов.
По данным ведомства, в республике зарегистрировано 15 случаев заражения клещевым боррелиозом и семь – энцефалитом.
«Всего в текущем году исследованы 3 292 клеща, снятых с людей, возбудитель боррелиоза выделен в 731 клеще, возбудитель энцефалита обнаружен в пяти клещах. Еще 2 057 клещей исследованы на гранулоцитарный анаплазмоз человека и моноцитарный эрлихиоз человека, инфицированность составила 2,9% (59 клещей) и 1,3% (26 клещей) соответственно», – отметили в ведомстве.
Среди исследованных 184 клещей из внешней среды, специалисты выявили возбудителя боррелиоза в 9 клещах (4,9%). Случаев обнаружения клещевого энцефалита не зафиксировано.
«Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан», – заключили в пресс-службе.
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