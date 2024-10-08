В Татарстане сельский блогер похвасталась заработком в 2 млн рублей

Заработком на своем блоге, который достигает 2 млн рублей, похвасталась блогер из села Маняуз Азнакаевского района Татарстана Резеда Миннегулова.

По словам женщины, она ведет блог со своей подругой в течение последних восьми лет. За это время ее подписчиками стали около 80 000 человек.

«Я блогер, живу в деревне. Делаю рекламу. Сотрудничаю с банком. Бывает 200 тысяч в месяц, 600 тысяч, самая большая заработанная мной сумма - 2 миллиона рублей», – цитирует Миннегулову издание Intertat.

Также женщина рассказала, что благодаря блогингу вместе с семьей отдыхает на известных мировых курортах, а ее мужу не нужно работать. По ее словам, он занимается лишь домашним хозяйством.