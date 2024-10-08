Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане сельский блогер похвасталась заработком в 2 млн рублей
Заработком на своем блоге, который достигает 2 млн рублей, похвасталась блогер из села Маняуз Азнакаевского района Татарстана Резеда Миннегулова.
По словам женщины, она ведет блог со своей подругой в течение последних восьми лет. За это время ее подписчиками стали около 80 000 человек.
«Я блогер, живу в деревне. Делаю рекламу. Сотрудничаю с банком. Бывает 200 тысяч в месяц, 600 тысяч, самая большая заработанная мной сумма - 2 миллиона рублей», – цитирует Миннегулову издание Intertat.
Также женщина рассказала, что благодаря блогингу вместе с семьей отдыхает на известных мировых курортах, а ее мужу не нужно работать. По ее словам, он занимается лишь домашним хозяйством.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»