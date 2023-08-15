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В Татарстане сельчане и экологи спасли шестерых заблудившихся лебедят
В Апастовском районе Татарстана местные жители и специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам помогли шестерым маленьким лебедятам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сельчане обнаружили птенцов в одном из подворий деревни Шигаево. По мнению очевидцев, скорее всего, лебедята потерялись, отправившись на поиски воды во время сильной засухи, наблюдавшейся последнее время в республике.
Благодаря обитателям деревни и оперативной работе специалистов госкомитета теперь лебедятам ничего не угрожает. Сейчас они находятся в одном из водоемов Апастовского района.
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