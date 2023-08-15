В Татарстане сельчане и экологи спасли шестерых заблудившихся лебедят

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

В Апастовском районе Татарстана местные жители и специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам помогли шестерым маленьким лебедятам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сельчане обнаружили птенцов в одном из подворий деревни Шигаево. По мнению очевидцев, скорее всего, лебедята потерялись, отправившись на поиски воды во время сильной засухи, наблюдавшейся последнее время в республике.

Благодаря обитателям деревни и оперативной работе специалистов госкомитета теперь лебедятам ничего не угрожает. Сейчас они находятся в одном из водоемов Апастовского района.