В Татарстане самый протяженный участок дороги отремонтировали по нацпроекту в этом году

В Татарстане в этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтирован самый протяженный участок дороги длиной 7,6 километра, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Обновленный участок расположен в Мензелинском районе Татарстана. Он берет свое начало от федеральной трассы М7 и проходит через населенный пункт Старая Матвеевка, — отметили в министерстве. — Во время ремонта дорожники уложили новое покрытие из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепили обочины, выполнили устройство 18 водопропускных труб».

Кроме того, рабочие установили 68 дорожных знаков и 483 сигнальных столбика, а также металлическое барьерное ограждение протяженностью 1044 метра и четыре автопавильона. Генеральным подрядчиком работ стал «Татавтодор».

Решение о капремонте дороги к Старой Матвеевке было принято по случаю празднования 75-летия Победы как дань памяти Герою Советского Союза генерал-полковнику Василию Гордову, родившемуся в этом селе. Дорожные работы начались в 2019 году.

В этом году работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Татарстане выполнены в полном объеме. Всего отремонтировано 94 дорожных объекта общей протяженностью 217,8 километра.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по «майскому» указу Президента РФ Владимира Путина.

Фотографии пресс-службы Миндортранса РТ.