В Татарстане самый низкий показатель по обновлению сельхозтехники у тракторов

В Татарстане самый больший показатель обновления сельскохозяйственной техники приходится на зерноуборочные комбайны (2%), худший показатель —на трактора (1,2%). Доля исправных тракторов составляет 99,5%, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Самое большое количество неисправных тракторов находится в Верхнеуслонском, Лениногорском и Мензелинском районах, — отметили в министерстве. — Среди субъектов Приволжского федерального округа Татарстан находится на четвертом месте по количеству тракторов».

Всего в республике в наличии имеются 13,2 тыс. тракторов, более 4,2 тыс. грузовых автомобилей, свыше 3,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, 802 кормоуборочных комбайнов и 374 самоходных опрыскивателя.

За 2010–2021 годы количество тракторов и комбайнов в целом по России снизилось почти на 15%.