В Татарстане самые низкие расценки в Приволжском округе на тепло, воду и газ

После индексации тарифов на ЖКУ за декабрь Татарстан стабильно сохраняет среднюю позицию по регионам ПФО, а по расценкам на тепло, водоснабжение и газ находится в пятерке самых низких.

По теплу Татарстан занимает четвертое место (2136 руб./ гкал) среди 14 регионов ПФО, где установлены минимальные тарифы. Максимальные тарифы на тепло установлены в Кировской области (2578 руб./ гкал) и в Башкортостане (2559 руб./ гкал).

Если рассматривать тарифы на воду, то наш регион занимает третье место (27,36 руб./кубометр) среди других регионов ПФО, где самые низкие тарифы. Тарифы на воду ниже, чем в Казани, только в Чебоксарах (23,48 руб./ гкал) и Йошкар-Оле (18,36 руб./кубометр).

При составлении рейтинга были учтены тарифы на коммунальные услуги в крупных городах, где проживает наибольшая часть населения. Тарифы на водоотведение в Казани оказались выше, чем средние по ПФО. Самые высокие тарифы установлены в Тольятти, на втором месте – Удмуртия, на третьем – Уфа, а на четвертом – столица Татарстана.

Согласно данным Госкомитета РТ по тарифам, по стокам произошел значительный рост у МУП «Водоканал» в связи с реализацией инвестиционной программы, где основным мероприятием является реконструкция Северного коллектора.

Расценки на газ в Татарстане – одни из наиболее низких в ПФО (6,78 руб./кубометр). Меньше тарифы лишь в Чувашии (6,75 руб./кубометр), Удмуртии (6,75 руб./кубометр) и Мордовии (6,67 руб./кубометр).

Самые высокие тарифы на электроэнергию для горожан, пользующихся газовыми плитами, в Пермском крае, Самарской и Кировской областях, Татарстан находится на четвертом месте.

Рейтинг размеров тарифов на электроэнергию для сельчан - аналогичный.

Тарифы для горожан, пользующихся электроплитами, самые высокие в Пермском крае, Татарстан – на втором месте.

Расценки в сфере обращения с ТКО для жителей многоквартирных домов в Татарстане ниже, чем в Кировской области, Удмуртии и Башкирии.

Тарифы на ТКО для жителей частных домов в нашем регионе ниже, чем в Кировской, Нижегородской Ульяновской областях, а также в Пермском крае.