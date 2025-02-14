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Общество 14 февраля 2025 14:06

В Татарстане самое большое число самоходных машин зарегистрировано на физлиц

В Татарстане самое большое число самоходных машин зарегистрировано на физлиц
Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане самое большое количество самоходных машин зарегистрировано на физлиц – более 46,2 тыс. единиц. Это 45% от общего количества. Об этом сообщил начальник Управления Гостехнадзора РТ Альберт Бурганов на заседании коллегии ведомства.

«За промышленными организациями числится более 38,8 тыс. машин – 38%. За сельскохозяйственными предприятиями и организациями – свыше 17,9 тыс. единиц, или 17%. За прошлый год проведена государственная регистрация 13,3 тыс. единиц такой техники, снято с учета почти 7,2 тыс. единиц», – рассказал он.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всего в Татарстане по состоянию на 1 января зарегистрировано и состоит на учете более 103 тыс. самоходных машин и прицепов к ним.

«Во время выездных надзорных мероприятий выявляется техника, которая эксплуатируется без государственной регистрации», – подчеркнул Бурганов.

Он добавил, что в прошлом году технический осмотр с получением свидетельств прошли более 75,7 тыс. самоходных машин и прицепов, что составило 74%.

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В агропромышленном комплексе уровень прохождения техосмотра составил 87%, в промышленной отрасли – 87%. Техосмотр самоходных машин и прицепов, находящихся в собственности физлиц, составил всего 57%», – констатировал начальник управления.

Во время выездных мероприятий проверено более 1,1 тыс. самоходных машин и прицепов. В результате выявлено 743 нарушения правил эксплуатации техники. По ним вынесено 642 постановления. Из них 352 административных дела рассмотрено с применением наказания в виде штрафов.

#Техника #техосмотр #административные штрафы
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