В Татарстане самое большое число павшего молодняка коров зарегистрировано в трех районах

В Татарстане в прошлом году самое большое количество павшего молодняка крупного рогатого скота зарегистрировано в Алексеевском, Алексеевском и Черемшанском районах, где падеж к приплоду составил около 10%. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на итоговом заседании коллегии.

«Основным показателем успешной организации лечебно-профилактической работы является сохранность поголовья. За прошлый год в целом по республике падеж составляет около 5% к приплоду. 85% приходится на молодняк до шестимесячного возраста. В большинстве случаев животные гибнут по причине заболеваний органов пищеварения и дыхания. Как известно, эти болезни напрямую связаны с соблюдением технологии содержания и организации кормления», — сказал докладчик.

По словам Хисамутдинова, специалисты профильных отделов управления и Республиканской ветеринарной лаборатории оказывают практическую и методическую помощь производственным врачам по профилактике болезней, их раннему выявлению и лечению больных животных.

«В 2021 году во все муниципальные районы республики были приобретены 43 аппарата УЗИ. И проведены зональные, практические обучающие курсы по работе с данным оборудованием. Сегодня в Татарстане функционируют 40 ветеринарных лабораторий, все они имеют лицензии. В настоящее время проходят процедуру получения аккредитации. Учитывая важность предстоящих работ, Главным управлением ветеринарии принято решение объявить 2022-й Годом развития ветеринарно-лабораторной деятельности республики», — отметил он.

Начальник Главного управления ветеринарии подчеркнул, что в республике внедряется единая система учета и идентификации животных, на сегодня 33% крупного рогатого скота проидентифицировано в системе. «Запланировано оснащение всех участковых ветеринарных пунктов мобильными терминалами для регистрации животных в системе, считывания номеров животных и внесения информации по массовым противоэпизоотическим мероприятиям. На этот год выделено финансирование на приобретение программного обеспечения и мобильных терминалов для республики в размере 25,2 млн рублей», — заметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров добавил, что в этом году планируется завершить идентификацию всего поголовья крупного рогатого скота и приступить к учету других видов сельскохозяйственных животных.

«Поголовье является главным показателем стабильности и эффективности любого района и сельхозформирования. Успешные руководители понимают это и стараются обеспечить не только его сохранение, но и рост. Это невозможно без достаточного уровня сохранности молодняка. И здесь основная роль отводится соблюдению сельхозпредприятиями технологии его выращивания до шестимесячного возраста. У нас немало предприятий, где сохранность молодняка более 99%. Конечно, без аутсайдеров не обходится», — резюмировал он.