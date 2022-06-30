В Татарстане садоводы подали заявки на сумму 140,3 млн рублей для получения субсидий. Всего на возмещение части затрат по ремонту в этом году предусмотрено 237 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Завершился первый тур приема документов на предоставление субсидий садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам. Отбор заканчивается 12 июля текущего года. Второй тур приема заявок на предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с ремонтом объектов внутренней инженерной инфраструктуры, планируется 14 июля», — отметили в министерстве.

Получатели субсидий смогут направить средства на ремонт линий электропередачи, систем автоматизированного контроля и учета электроэнергии, комплектные трансформаторные подстанции, системы водоснабжения, дороги.

Минсельхозпродом также направлен запрос по сбору заявок от исполкомов муниципальных районов для участия в программе ремонта объектов внешней инженерной инфраструктуры садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 2023 году.