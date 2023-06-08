В Татарстане садоводов освободили от налога на имущество до 2025 года

В Татарстане продлили действие льготных налоговых ставок, установленных для отдельных категорий налогоплательщиков. Соответствующий законопроект, которым вносятся изменения в закон «О налоге на имущество организаций», приняли на 44-м заседании Госсовета РТ.

Для газопроводов, введенных в эксплуатацию с 1 января 2022 года, законопроектом предусмотрено продление преференции в виде уплаты налога 4,55% до 2027 года. Эта мера направлена на создание благоприятных условий для дальнейшего развития газификации в Татарстане.

Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, созданные до 1 января 2019 года гражданами для ведения дачного хозяйства, освобождены от налога на имущество общего пользования до 2025 года.

Для коммерческих объектов социально-культурной сферы, используемых для нужд здравоохранения, физкультуры и спорта сохраняются до 2025 года преференции по налогу в размере 4,55%. Мера направлена на увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом.