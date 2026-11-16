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Происшествия 16 ноября 2026 07:08

В Татарстане с утра объявлен режим беспилотной опасности

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В Татарстане сегодня утром вновь был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России в 5.50 16 ноября по московскому времени.

Жителям республики спасатели рекомендуют принять необходимые меры безопасности.

Накануне ночью в результате атаки БПЛА в Нижнекамске были повреждены объекты промзоны города, а также многоквартирный жилой дом. Изначально сообщалось о трех пострадавших, позднее их число выросло до шести.

#беспилотная опасность
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