В Татарстане с утра объявлен режим беспилотной опасности

В Татарстане сегодня утром вновь был объявлен режим «Беспилотная опасность». Информация об этом появилась в мобильном приложении МЧС России в 5.50 16 ноября по московскому времени.

Жителям республики спасатели рекомендуют принять необходимые меры безопасности.

Накануне ночью в результате атаки БПЛА в Нижнекамске были повреждены объекты промзоны города, а также многоквартирный жилой дом. Изначально сообщалось о трех пострадавших, позднее их число выросло до шести.