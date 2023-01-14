В Татарстане с середины января стартует лесная перепись

С 15 января в Татарстане начнется зимний учет животных – ежегодное мероприятие в рамках государственного мониторинга 18 видов охотничьих ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

«В этом году он организован по трем новым методикам – зимний маршрутный учет, авиаучет, учет в местах искусственных концентраций. Они позволят получить максимально достоверную информацию о численности животных на территории охотничьих угодий», – рассказали в ведомстве.

Лесная перепись закончится 15 марта, в ней примут участие специалисты комитета и охотничьих хозяйств, егеря, общественные инспекторы и неравнодушные охотники.