В Татарстане с сентября растет количество случаев кибермошенничеств

Радис Юсупов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане выросло число мошенничеств, совершенных через интернет, сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов во время пресс-конференции в «Татар-информе».

«В августе отмечалось снижение количества мошенничеств, совершенных с использованием телефонной связи и интернета, но с сентября по октябрь произошел рост. В августе было возбуждено 866 уголовных дел о мошенничестве, 203 – по фактам краж с банковских карт. В сентябре – 903 уголовных дела о мошенничестве и 262 дела по кражам с карт. В октябре количество преступлений снова увеличилось: 1046 дел по мошенничествам и 255 дел, связанных с кражами с банковских карт», – рассказал он.

По данным ведомства, за 10 месяцев 2025 года в Татарстане возбудили 10 620 дел о мошенничестве и 2 521 уголовное дело о кражах с банковских карт.

Чаще всего мошенничества совершаются через взлом личного кабинета на Госуслугах, отметил Радис Юсупов.