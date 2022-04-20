В Татарстане с региональных дорог собрали более 500 тонн мусора

В Татарстане с полосы отвода региональных автомобильных дорог работники подрядных организаций собрали более 500 тонн твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Предприятия транспортного комплекса принимают активное участие в санитарно-экологическом двухмесячнике, который стартовал в республике с 1 апреля, – отметили в министерстве. – Работы по приведению придорожных полос автодорог, а также речных, авиа- и железнодорожных вокзалов в санитарно-надлежащее состояние будут продолжены».

Работники Куйбышевской железной дороги в Татарстане ликвидировали пять мест несанкционированного складирования отходов и передали на утилизацию около 7,5 тонны мусора. Общая площадь убранной территории, полос отвода железной дороги и производственных участков, составила 43,8 тыс. кв. метров. В уборке задействовали 338 человек и 41 единицу техники.

В санитарной очистке Горьковской железной дороги принимают участие 478 человек. Железнодорожники вывезены на полигоны ТБО 15,7 тонн мусора. Площадь приведенной в порядок территории полосы отвода железной дороги составила 115,6 тыс. кв. метров.