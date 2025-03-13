В Татарстане с помощью нейросетей найдут ответственных за перегруз грузовиков

В Татарстане с помощью нейросетей определят водителей, перегруженные грузовики которых привели к разрушению 800 километров дорог. Проблемы в сфере контроля тяжеловесного и крупногабаритного транспорта 250 представителей дорожного сообщества из 77 регионов обсудили на всероссийском семинаре Ассоциации «РАДОР», сообщает пресс-служба ГБУ РТ «Безопасность дорожного движения».

На семинаре, в частности, зашла речь о том, что перевозчики часто уклоняются от фиксации правонарушений при перевозке тяжеловесных грузов. При проезде через автоматические пункты весогабаритного контроля водители закрывают номера ветошью или предметами на магнитах, используют специальные устройства, резко снижают скорость.

«В 2024 году в Татарстане 83% водителей грузовиков проехали через пункты контроля со скрытыми госномерами», – признал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Однако, по словам участников семинара, в некоторых регионах России этот показатель достигает 90%.

Для решения проблемы заместитель директора ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» Антон Елькин предложил подключить все транспортные средства к системе ЭРА-ГЛОНАСС. В свою очередь руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Ярославской области Кирилл Крюков рассказал о внедрении в работу автоматических пунктов контроля программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. В прошлом году с его помощью выявили 830 нарушителей.

Фарит Ханифов пояснил, что в Татарстане применяют аналогичный инструментарий: в 2024 году удалось обнаружить 446 нарушителей. Данное направление будет развиваться, заверил министр. Кроме того, будет улучшена система автоматического взвешивания – особое внимание уделят работоспособности оборудования.

На решение проблемы нацелена и будущая единая федеральная информационная система, объединяющая все автоматические пункты весового и габаритного контроля, сообщил заместитель директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Антон Козлов. Система позволит ужесточить контроль за соблюдением допустимых параметров грузовых транспортных средств, решится и проблема с сокрытием госномеров – перевозчики не смогут избежать наказания.

Конструкция современных грузовиков позволяет перевозить больше груза, чем разрешено нормативами. Так, у типичного самосвала иностранных производителей разрешённая максимальная масса 41 тонна, нагрузки на оси – 11, 15 и 15 тонн. При этом максимальная допустимая масса для грузовиков в России составляет 25 тонн, а нагрузка на оси – 9, 8 и 8 тонн. С учётом этих норм можно загрузить максимум 10 тонн, а группа сдвоенных осей тележки не должна превышать 16 тонн.

Если соблюдать весовые нормы, то количество перевозок увеличивается, а это ведет к росту затрат на топливо, оплату труда водителей, техническое обслуживание и так далее. В результате перевозка груза становится нерентабельной, особенно при низкой его стоимости или на длинных маршрутах. Оказывается, что перевозчики сознательно разрушают дороги республики, ремонт которых осуществляется в том числе и за счет налогоплательщиков, заметили в связи с этим в ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В Татарстане из-за тяжеловесного транспорта повреждены 800 километров региональных автодорог, в предаварийном состоянии находятся 373 моста, в аварийном – 87. Водители, превышающие весовые нормы провоза грузов, ежедневно повреждают два километра автодорог. Средняя стоимость ремонта одного километра автодороги – от 10 до 30 млн рублей. За каждый проезд с перегрузом водитель должен возместить причиненный вред владельцам региональных и местных автодорог, напомнили в ГБУ.