В Татарстане с помощью ИИ выявляют порядка 600 патологий сердца в день

Проект Минздрава Татарстана «Единый кардиолог Республики Татарстан» признан одним из передовых на расширенном совещании Минздрава России, посвященном внедрению ИИ в здравоохранении. Ежедневно благодаря искусственному интеллекту выявляется порядка 600 патологий. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Информационная система объединяет данные медицинского оборудования, используемого для диагностики сердечно-сосудистой системы. Программа позволяет хранить и получать быстрый доступ к исследованиям по всей республике – от крупных клиник до отдаленных районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

На сегодняшний день к системе подключены более 2500 аппаратов ЭКГ, а также сотни других диагностических устройств, интегрированных с Единой государственной информационной системой здравоохранения. Это не только помогает оперативно расшифровывать кардиограммы, но и дает возможность удаленного консультирования, формирования единых регистров пациентов. При интерпретации ЭКГ применяется искусственный интеллект, который привлекает внимание специалистов к опасным для жизни пациентов отклонениям.

В Татарстане, по оценке федерального руководства, реализован один из самых масштабных проектов в сфере цифровизации здравоохранения и внедрения технологии искусственного интеллекта:

за сутки ИИ обрабатывает порядка 10 000 исследований;

сформирована база из более чем 12 миллионов ЭКГ – крупнейшая в стране;

82 тысячи пациентов с выявленными патологиями поставлены на диспансерный учет с 2016 года;

порядка 600 патологий выявляются ежедневно, благодаря ИИ;

внедрена система мониторинга с детализацией до уровня каждого ФАПа, включая контроль простоев, ремонтов и нагрузки в режиме реального времени.

Татарстанская разработка в пилотном режиме применяется в Кировской и Тамбовской областях, и сегодня обсуждаются вопросы дальнейшего тиражирования этого опыта. По мнению экспертов, это позволит в том числе решать задачи федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Сегодня «Единый кардиолог Республики Татарстан» – это не просто инструмент анализа ЭКГ. Это основа для построения проактивной системы кардиологической помощи, в которой ИИ помогает выявлять риски на ранней стадии, оптимизировать маршрутизацию пациентов и в конечном счете сохранять жизни жителей нашей республики», – отметил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.