В Татарстане с обхода Нижнекамска началось строительство маршрута Казань – Екатеринбург

В Татарстане началось строительство транспортного маршрута Казань – Екатеринбург. Работы ведутся на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7. На объекте круглосуточно работают 307 человек и 136 единиц техники, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Дорожники подготовили территорию под строительство, поставили производственные базы, завезли материалы, устроили временные подъездные дороги и приступили к основным строительно-монтажным работам. На объекте устроено 689 тыс. куб. метров насыпи, что составляет 30% от всего объема. Для увеличения несущей способности грунта земполотно усиливают армирующей прослойкой из геотекстиля», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, рабочие приступили к строительству шести мостов, которые появятся через реки Аланка, Авлашка, Аштылга, Васильев и два ручья. «Ведутся работы по погружению призматических железобетонных свай, армированию и бетонированию ростверков, армированию стоек опор», – отметили в ведомстве.

Второй этап обхода пройдет через Нижнекамский, Заинский и Тукаевский районы. Его протяженность составит 23,7 км. На участке будут построены четырехполосная автодорога, восемь мостов, два путепровода и одна транспортная развязка.

В целом строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов длиной 81,4 км разделено на три этапа. Предполагается, что всего будет построено пять транспортных развязок, 10 мостов и 12 путепроводов.

Скоростной маршрут Казань – Екатеринбург, который станет продолжением трассы М12, создается по поручению Президента России Владимира Путина. Общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1,6 тыс. км. Все работы будут завершены до конца 2024 года.

В Татарстане маршрут пройдет от трассы М12 в районе Шали до Нижнекамска по автодороге М7, затем по обходу Нижнекамска и Набережных Челнов с выходом через участок реконструкции М7 до границы с Башкортостаном. Его длина составит около 305 км.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»