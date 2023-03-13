В Татарстане с назойливых коллекторов взыскали почти 6 млн рублей

Судебные приставы взыскали с татарстанских коллекторов почти 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по РТ.

С начала года в ведомство поступило 242 обращения. Жители республики жаловались на коллекторские агентства, которые нарушают их права и законные интересы.

В итоге по этим обращениям возбудили административные расследования, в результате которых 18 организаций были оштрафованы, а с одной из компаний взыскали 2,2 млн рублей. Всего с начала года с организаций, занимающихся возвратами просроченных долгов, приставы взыскали почти 6 миллионов.

ГУФССП России по РТ напоминает жителям республики: если коллекторы нарушают права граждан, звонят в неустановленное законом время, отправляют агрессивные сообщения или портят имущество, следует написать обращение и приложить к нему доказательства нарушений. Например, скриншоты входящих звонков, текстовых, видео или фото сообщений с указанием даты их поступления.