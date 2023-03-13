Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане с назойливых коллекторов взыскали почти 6 млн рублей
Судебные приставы взыскали с татарстанских коллекторов почти 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП РФ по РТ.
С начала года в ведомство поступило 242 обращения. Жители республики жаловались на коллекторские агентства, которые нарушают их права и законные интересы.
В итоге по этим обращениям возбудили административные расследования, в результате которых 18 организаций были оштрафованы, а с одной из компаний взыскали 2,2 млн рублей. Всего с начала года с организаций, занимающихся возвратами просроченных долгов, приставы взыскали почти 6 миллионов.
ГУФССП России по РТ напоминает жителям республики: если коллекторы нарушают права граждан, звонят в неустановленное законом время, отправляют агрессивные сообщения или портят имущество, следует написать обращение и приложить к нему доказательства нарушений. Например, скриншоты входящих звонков, текстовых, видео или фото сообщений с указанием даты их поступления.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа