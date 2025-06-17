В Татарстане с начала сезона 588 раз горели сухая трава и мусор

В этом году в Татарстане из-за возгорания сухой травы произошло 588 пожаров. Об этом на пресс конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«С начала года произошло 588 пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, травянистой растительности и мусора. Это составляет 30,3% от общего числа пожаров, произошедших в республике в этом году. Кроме того, это на 18,8% больше, чем аналогичных пожаров было за тот же период прошлого года», — рассказал Ильгизар Зарипов.

Общая площадь, охваченная такими пожарами, составила 15 гектаров.