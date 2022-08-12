В Татарстане с начала реализации нацпроекта отремонтировано 852 километра автодорог

В Татарстане с 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 852 километра автодорог. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Финансирование нацпроекта в этом году составляет более 9 млн рублей, из них свыше 5 млн рублей выделено из федерального бюджета, более 4 млн рублей – из регионального», – рассказал он.

Чукин подчеркнул, что на ремонт региональных дорог по нацпроекту в этом году направлено 488,9 млн рублей. Работы по всем 16 дорожным объектам находятся на стадии завершения. Выполнение работ, в частности, достигает 84,4%, уточнил он.

Реконструкция, ремонт и капремонт также проводятся в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.