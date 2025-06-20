В Татарстане с начала навигации перевезли более 78 тыс. пассажиров

С начала навигации в Татарстане перевезено 78 тыс. 864 пассажира. Из них на регулярных социальных рейсах перевезено 40639 пассажиров, туристическими маршрутами - 38225 пассажиров. За аналогичный период 2024 года было перевезено более 56 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба Минтранса РТ.

Напомним, в Татарстане навигация в этом году стартовала 25 апреля. Пассажирские речные перевозки осуществляются по 10-ти социально-значимым маршрутам. На регулярных пассажирских перевозках социальных маршрутов задействовано 10 теплоходов, на коммерческих перевозках - 3 теплохода.

Отметим, двухпалубный теплоход «Павел Миронов» возобновил круизные рейсы после длительного перерыва, что является одним из значимых событий для развития речного туризма в республике. Теплоход уже выполнил рейсы в Нижний Новгород, Уфу и Самару.

Фото: пресс-служба Минтранса РТ