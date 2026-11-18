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С начала года в Татарстане зарегистрировано 34 случая бешенства, карантинные мероприятия введены в 20 муниципальных районах. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Бешенство – заболевание с тяжелым поражением центральной нервной системы, известное еще со времен античности. Лечение для людей и животных до сих пор не разработано», – отметил он.

По словам спикера, основной резервуар вируса – дикие плотоядные, прежде всего лисы. Заболевшие животные приходят в населенные пункты и кусают кошек и собак – так вирус попадает к домашним животным. В этом году зафиксировано 12 случаев бешенства у кошек и собак.

«Теплая зима и высокий снежный покров в прошлом году способствовали росту численности грызунов – основной кормовой базы и переносчиков заболевания для лисиц», – пояснил Мотыгуллин.

Государственная ветеринарная служба республики проводит вакцинацию домашних и сельхозживотных. Спикер привел два случая заболевания в этом году: теленок в Мензелинском районе, которого оставили без вакцинации, и зарегистрирован еще один случай заболевания в частном подворье Алькеевского района, где срок вакцинации мелкого рогатого скота истекал.

Для снижения риска распространения заболевания Управление ветслужбы совместно с Госкомитетом РТ по биоресурсам организует отстрел диких животных. Установлен лимит – 10 тысяч лисиц в разрезе районов. В 2024 году отстреляно 6 624 животных, в прошлом году – 7 509, а с начала этого года – 7 416.

«Мы еженедельно ведем отчет, чтобы районы подтянулись, и не было дальнейшего распространения бешенства», – отметил спикер.

По его словам, в некоторых районах, попавших в «красную зону», отстрел идет слабо. Проблема также в том, что лисы все чаще живут вблизи населенных пунктов, а их вид изменился.