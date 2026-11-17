Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по РТ

За 10 месяцев 2026 года в Татарстане взыскали 290 млн рублей по штрафам за нарушение ПДД – на 15 млн больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали на совещании, где сотрудники ГУФССП по РТ и Госавтоинспекции Татарстана обсудили результаты совместной работы за 10 месяцев 2026 года.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по РТ, в совещании участвовали первый заместитель руководителя ГУФССП России по Республике Татарстан Альберт Ибятуллин, начальник отдела исполнения административного законодательства Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Андрей Куртмин, а также сотрудники обоих ведомств.

Альберт Ибятуллин отметил, что неотвратимость наказания за нарушение ПДД напрямую связана с обеспечением дорожной безопасности, поскольку те, кто систематически не платят штрафы, нередко являются и злостными нарушителями на дорогах. Именно поэтому межведомственное взаимодействие, обмен информацией и совместные рейды особенно важны.

В настоящее время эта работа продолжается, а ее эффективность не снижается – всего было проведено 167 рейдов, во время которых должники по алиментам, кредитам и налогам на месте оплатили 23 млн 200 тысяч рублей. Автомобили тех, кто это сделать не смог, арестовывали и отправляли на спецстоянку для дальнейшей продажи в счет долга.

Завершилось совещание торжественным награждением отличившихся сотрудников.