В Татарстане с начала года ввели почти 2,8 млн кв. м. жилья, план выполнен на 89%

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По состоянию на 13 сентября 2024 года в Татарстане ввели 2 млн 797 тыс. «квадратов» жилья. Причем общий план по вводу жилья в республике Татарстан на сегодняшний день уже выполнен на 89%. Такие данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«Так, по линии коммерческого строительства сдано 47% от запланированного объема. Это 110 многоквартирных домов суммарной площадью 698 тысяч кв. м.», - сказал министр, чьи слова приводит Минстрой РТ.

Что касается соципотеки, то там годовой план выполнили на 73%. Из 56 домов, которые надо построить в 2024-м, сдали - 28. Их общая площадь – 118 тыс. квадратных метров.

По линии ИЖС на данный момент сдали 14 670 домов. Их суммарная площадь 1,98 млн «квадратов».