В Татарстане с начала года ввели более 1,1 млн квадратных метров жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане с начала года ввели 1 млн 136 тыс. кв. метров жилья, что составляет 36% от годового плана. Данные на совещании в Доме Правительства РТ озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, передает пресс-служба Раиса РТ.

Провел совещание Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По линии коммерческого строительства в республике сдано 45 многоквартирных домов площадью порядка 376 тыс. кв. м (36% от плана). Программа социальной ипотеки выполнена на 22%: из 108 запланированных на год домов завершено семь суммарной площадью более 32 тыс. «квадратов». В части индивидуального жилищного строительства сдано 728 тыс. кв. м, что соответствует 37% от плана.

Для обеспечения жильем детей-сирот в текущем году предусмотрено 641 помещение в 51 многоквартирном доме. Также на сегодня оформлено 18 сертификатов для многодетных семей (21 получатель) и выдано 61 свидетельство молодым семьям – по ним ведется подготовка к перечислению средств на счета исполкомов. Для трех получателей из категорий вынужденных переселенцев и чернобыльцев сейчас проверяются учетные дела. Перечень объектов республиканской программы поддержки жилищного строительства находится на утверждении.

В отрасли образования из семи запланированных школ контракты заключены по шести объектам. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 29%, в работе находятся шесть объектов. По трем детским садам контракты подписаны, выполнение СМР достигло 34%. В сфере здравоохранения строительство приемно-диагностического отделения в Казани завершено на 27%.

По линии спорта реализуются 14 объектов: универсальные площадки и манежи готовы на 3% (в работе четыре объекта), Центр развития футбола – на 61%, а три ледовые арены – на 3%. В культуре из семи объектов три многофункциональных центра готовы на 42%, а четыре школы искусств (нацпроект «Семья») – на 6%.

Экологический проект по рекультивации иловых полей Казани выполнен на 93%. В молодежной политике из семи объектов строятся пять лагерей, выполнение – 15%. Также в работе 19 зданий исполкомов (20%) и четыре пункта комплексного обслуживания (17%).

Благоустройство охватит 51 общественное пространство, контрактация по которым завершится до конца марта.

По пяти объектам республиканской программы модернизации очистных сооружений контракты заключены. До конца марта запланировано заключение контракта по республиканской программе восстановления уличного освещения, до конца апреля – по программам замены котлов в котельных, реконструкции и капитального ремонта сетей газопотребления и обеспечения населения питьевой водой. Перечень объектов республиканской программы модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства находится на согласовании.

По федеральной части запланирована реализация 2 программ. По федеральному проекту «Современный облик сельских территорий» будет реализовано 9 объектов инженерной инфраструктуры. По пяти объектам контракт заключен, по оставшимся четырем объектам контрактация планируется до конца апреля. Контракты заключены по программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в рамках которой запланирована реконструкция и модернизация 17 объектов инженерной инфраструктуры. Выполнение по программе составляет 6%. Работы ведутся на 10 объектах.

На строительных площадках продолжается контроль за соблюдением норм охраны труда. С начала года представителями саморегулируемых организаций проведена 461 проверка, в том числе 208 с выездом на объекты строительства. Применены меры дисциплинарного воздействия в 239 случаях. С начала года Инспекцией Госстройнадзора вынесено 122 постановления об административной ответственности. В общей сложности с начала года ведомством было организовано 211 проверок. С начала года Главным инвестиционно-строительным управлением проведены 333 контрольно-надзорных мероприятия. Из 670 выявленных нарушений к настоящему времени устранены 585.