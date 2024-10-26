В Татарстане с начала года ввели 2 млн 921 тыс. кв. м. жилья

В Татарстане по состоянию на 26 октября введено 2 млн 921 тыс. кв. м. жилья. Это 93% от плана, доложил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин, чьи слова приводит пресс-служба Раиса республики.

По линии коммерческого строительства сдано почти 50% от запланированного объема. Это 118 многоквартирных домов общей площадью 734 тыс. кв. м.

В части соципотеки годовой план выполнили на 78% - сдали 29 объектов из 56. Их суммарная площадь - 126 тыс. «квадаратов». Так, на этой неделе ввели в эксплуатацию жилой дом на 12 кв. в поселке Аксубаево. Среди получателей - дети-сироты, молодые семьи, бюджетные категории граждан, стоящие на учете по программе, а также 3 квартиры будут распределены по арендному жилью.

По линии ИЖС сдали уже 15 тыс. 262 дома площадью 2 млн 60 тыс. кв. м.

Из образовательных учреждений в Татарстане продолжают строить здание для начальных классов в Кукморском районе (готовность 76%), а также 5 детсадов (готовность 88%).

По отрасли «Здравоохранение» из 53 объектов, строящихся в рамках национального проекта, госпрограммы и двух республиканских программ продолжают строить 4 медучреждения (готовность 64%). Так, недавно завершили работы в поликлинике в ЖК «Салават Купере» (Казань).

Следующий блок - объекты спорта. Здесь в работе остаются 3 футбольных манежа (89% выполнения), лыжно-роллерная трасса в г. Кукмор и административное здание существующего футбольного поля в селе Апастово (готовность 88%).

Также продолжают работать на 4 детских оздоровительных лагерях (готовность 69%). На 78% выполнены работы по молодежному центру в поселке Рыбная Слобода, строящегося по федеральной программе «Современный облик сельских территорий».

По трем объектам отрасли «Культура» выполнение составило 96%. За последние 2 недели завершены работы по двум оставшимся республиканским программам в рамках строительства социальных учреждений. Сдачей объекта в Черемшанском районе закрыли программу по строительству зданий исполнительных комитетов. Последний объект в Нурлатском районе сдали в рамках программы строительства пунктов комплексного обслуживания населения.