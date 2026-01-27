В Татарстане с начала года восемь человек погибли от отравления угарным газом

За неполный месяц, прошедший с начала 2026 года, в Татарстане существенно выросло число смертей от отравления угарным газом: погибли восемь человек. Об этом сообщил заместитель гендиректора по производству компании «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов на брифинге в Кабмине РТ.

«К сожалению, 2026 год начался с трагических инцидентов, в результате которых погибли восемь человек», – отметил Саляхов.

Спикер также обратил внимание на то, что подавляющее большинство трагических случаев происходит из-за халатности самих жителей при эксплуатации газового оборудования.