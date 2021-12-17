В Татарстане с начала года в пожарах погибли 164 человека

С начала 2021 года в республике произошло 5904 пожара, в них погибли 164 человека, еще 197 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом на комиссии по обеспечению комплексной безопасности новогодних праздников рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Константин Чанышев.

«Очень напряженной была первая половина года. В период с января по август регистрировалось увеличение количества пожаров и тяжести последствий от них. За указанный период произошло 4728 пожаров, что составляет 80% от всех пожаров за год. Погибли 122 человека – это 74% от погибших в течение этого года», – отметил спикер.

Он добавил, что среднее количество пожаров за месяц и погибших на них людей в этот период в полтора раза превышало обычные средние многолетние значения.