В Татарстане с начала года в ДТП погибли 60 человек

С начала года на дорогах Татарстана произошло 505 ДТП, в которых погибли 60 человек. Об этом на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Доме Правительства РТ рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

Фото: © Пресс-служба Правительства РТ

По его словам, на 18 марта этого года в республике зарегистрировано 505 ДТП, в которых погибло 60 человек и 637 ранено. Повлияла и аномально снежная зима: только за три дня обильных снегопадов погибли 13 человек.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при снижении количества ДТП и раненых, число погибших выросло на 19 человек, указал Гарипов.

Заместитель Премьер-министра РТ – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров указал, что такие результаты по республике не радуют.

«Такие показатели недопустимы. Мы одна большая команда, которой необходимо обеспечить безопасность участников дорожного процесса. В течение последних 10 лет Татарстан демонстрировал одни из лучших показателей по снижению аварийности и числа пострадавших. Эту работу необходимо продолжить», – добавил Шамиль Гафаров.