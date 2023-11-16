В Татарстане с начала года уволились 168 врачей

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В Татарстане за десять месяцев этого года безвозвратно уволились 168 врачей. «Тренд» на увольнение уменьшился, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Период пандемии коронавирусной инфекции внес коррективы в движение кадров. Мы отметили отток специалистов по причине выхода на пенсию. Так, в 2021 году уволился и не вернулся 281 врач, в 2022 году – 327 врачей», – рассказал докладчик.

По словам Фатихова, 88% врачей, которые уволились для перерасчета пенсии, вернулись на работу. «По среднему медицинскому персоналу примерно такие же тенденции. В целом с перерасчета возвращаются 87%. 476 человек уволились безвозвратно», – уточнил он.

При этом замминистра подчеркнул, что за десять месяцев в систему здравоохранения Татарстана пришли работать 2 418 врачей, что на 316 специалистов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отток врачей из отрасли составил 2 102 человека.

Спикер заметил, что если в прошлом году «баланс между притоком и оттоком» был отрицательным, то с этого года наблюдается «положительный прирост».

«Это связано и с тем, что в республику приезжают медицинские работники из других регионов на наши меры поддержки и программы и со снижением оттока пенсионеров. По среднему медицинскому персоналу – плюс 20 человек между оттоком и притоком. Это тоже положительный тренд по сравнению с прошлым годом», – заключил Фатихов.