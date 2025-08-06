В Татарстане с начала года сэкономили более 3 млрд рублей на госзакупках

С начала года в Татарстане заключили свыше 37 тыс. госконтрактов на сумму более 177,5 млрд рублей. Об этом сообщили в Госкомитете республики по закупкам.

За счет конкурентных процедур в общей сложности удалось сэкономить более 3 млрд рублей – почти 2% от общей суммы сделок. Из них 2 млрд рублей пришлись на республиканских заказчиков, еще 1 млрд – на муниципальные закупки.

В комитете также отметили рост сотрудничества с малым и средним бизнесом. За первые полгода предприятия МСП заключили более 16 тыс. контрактов на 12,4 млрд рублей.

«Увеличение объемов контрактов с малым и средним предпринимательством позволяет повысить конкурентоспособность местного бизнеса, создать новые рабочие места и поддержать экономический рост региона. Татарстан занимает третью позицию в стране по объемам заказов у малого бизнеса», – сказал глава комитета Марат Зиатдинов.

Самым крупным проектом стал контракт на строительство первого участка второй линии Казанского метро – от станции «Фучика» до «Сахарова». Работы стоимостью 1,9 млрд рублей выполняет компания «Главстрой Республики Татарстан». Строительство началось 28 апреля и завершится в январе 2026 года.