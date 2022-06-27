В Татарстане с начала года самозанятые получили около 13 млрд рублей выручки

В Татарстане на сегодня зарегистрировано свыше 198 тыс. самозанятых граждан, с начала года их количество выросло на 29 тыс. человек, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«С начала текущего года самозанятые “задекларировали” более 12,9 млрд рублей доходов, а с начала действия эксперимента (1 января 2019 года – прим. Т-и) суммарный полученный самозанятыми доход составил более 53,5 млрд рублей. Общая сумма оплаченного налога составила более 2 млрд рублей», – отметил Шагиахметов.

В республике самозанятым оказываются различные меры поддержки. В частности, Фонд поддержки предпринимательства предоставляет услуги по размещению самозанятых на электронных торговых площадках. С начала года ими воспользовались более 300 самозанятых граждан. Кроме того, самозанятым предоставляются льготные микрозаймы по ставке до 5,5% годовых. В текущем году более 100 предпринимателей получили такую поддержку.

Вместе с тем опрос самозанятых показал, что предприниматели нуждаются в специальных площадках, где они могли бы реализовывать свои товары.

Для этого министерство проводит выставки и ярмарки для самозанятых. Только в этом году в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске и других муниципальных образованиях было организовано 15 выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых приняли участие 1,5 тыс. самозанятых.

Министр поручил главам муниципалитетов запланировать и проводить аналогичные ярмарки при организации различных культурно-массовых мероприятий на постоянной основе.