В Татарстане с начала года реформированы 24 унитарных предприятия

С начала текущего года в Татарстане реформированы 24 унитарных предприятия, подлежат реорганизации в той или иной форме еще 56. В августе исполнение плана-графика по реформированию государственных и муниципальных унитарных предприятий составило в республике 79%.

Ситуация обсуждалась на совещании, которое провел статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский. От Татарстана участие в нем по видеосвязи принял министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

На данный момент в Татарстане действуют девять государственных и 85 муниципальных унитарных предприятий. Из них подлежат сохранению 4 ГУПа и 30 МУПов.

При этом два ГУПа и 14 МУПов должны быть ликвидированы, три ГУПа и 31 МУП — преобразованы в хозяйственные общества, а еще шесть МУПов — реорганизованы в учреждения. Кроме того, четыре МУПа ликвидируют из-за их банкротства.

Реформирование унитарных предприятий в России проходит в соответствии с федеральным законом о запрете деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках. Он был принят еще в 2019 году. В Татарстане разработан план мероприятий на период до 1 января 2025 года по реформированию ГУПов и МУПов — его утвердили постановлением Кабмина РТ в октябре 2020-го.