В Татарстане с начала года продали более 57 тысяч новых авто

Фото: Салават Камалетдинов, © «Татар-информ»

В Татарстане за январь-октябрь 2024-го было продано 57,8 тыс. новых легковых машин. Это на 24 тыс. единиц транспорта больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из аналитики «Автостата».

Причем только за октябрь в республике продали 7,9 тыс. новых «легковушек» (+3,6 тыс. относительно второго осеннего месяца 2023-го).

Фото: © телеграм-канал агентства «Автостат»

Больше всего новых легковых машин с начала года продали в Москве (220,3 тыс.), Московской области (86,7 тыс.) и Санкт-Петербурге (62,9 тыс.).

В топ-10 регионов по продажам новых машин также попали Краснодарский край, Самарская область, Башкортостан, Калининградская, Ростовская и Свердловская области.

«Москва традиционно возглавляет рейтинг регионов по продажам новых легковых автомобилей. Объем реализованных машин в октябре этого года вырос здесь в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 23% с 22 405 до 27 578 ед. Отметим, что лидером по приросту продаж в топ-10 регионов в этот период стал Татарстан, где объем реализованный машин возрос на 84% с 4305 до 7914 ед. Также Свердловская область продемонстрировала высокий темп роста, объем реализованных машин вырос здесь на 82% с 2356 до 4298 ед.», - отмечается в сообщении «Автостата».