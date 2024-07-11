В Татарстане с начала года потратили 11,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов

За январь-июнь 2024-го в Татарстане исполнение по 14-ти национальным проектам составило 11,3 млрд рублей или 33,3% от годовых назначений.

Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, из этой суммы на реализацию национального проекта «Производительность труда» потратили 94 млн рублей (100% из всех выделенных средств);

— на национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 369,6 млн рублей (69,5%);

— на национальный проект «Образование» — 1,8 млрд рублей (66,2%);

— на национальный проект «Культура» — 234,4 млн рублей (56,5%);

— на национальный проект «Международная кооперация и экспорт» — 109 млн рублей (54,6%);

— на национальный проект «Экология» — 2,6 млрд рублей (51,9%);

— на национальный проект «Здравоохранение» — 1,8 млрд рублей (51,7%);

— на национальный проект «Жилье и городская среда» — 693,1 млн рублей (38,7%);

— на национальный проект «Демография» — 830,9 млн рублей (28,8%).

В министерстве отметили, что всего в этом году на реализацию национальных проектов в Татарстане предусмотрели 33,8 млрд рублей. Из этих денег 18,4 млрд рублей выделили из госбюджета и 15,4 млрд рублей — из бюджета РТ.