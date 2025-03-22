В Татарстане с начала года построено 1,1 млн кв. м жилья – треть от годового плана

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Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ доложил о ходе реализации программ жилищного строительства, обеспечении жильем льготных категорий граждан и возведении социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Заседание провел Раис Татарстана Рустам Минниханов в режиме видеоконференции с муниципальными районами.

Министр сообщил, что с начала года на стройках республики зафиксировано 6 несчастных случаев, в основном из-за падений с высоты и обрушений конструкций. Контрольно-надзорные органы активно проверяют соблюдение норм охраны труда: проведено 354 проверки СРО и 302 – инспекции Госстройнадзора, выявлены многочисленные нарушения, по которым вынесено 65 постановлений об административной ответственности.

С 1 апреля стартует проект «Чистая стройка», призванный обеспечить порядок на стройплощадках. В связи с этим подрядчики должны уделить особое внимание уборке территорий, вывозу строительного мусора и мойке колес строительной техники.

На 22 марта в Татарстане введено 1,145 млн кв. м жилья, что составляет 35% от годового плана. Лидируют застройщики индивидуального жилья – ими сдано 1,031 млн кв. м. Коммерческое строительство пока выполнено лишь на 4%: введено 15 многоквартирных домов площадью 61 тыс. кв. м. В рамках социальной ипотеки завершено строительство 4 из 35 запланированных домов (52 тыс. кв. м), выполнение программы составляет 32%.

Марат Айзатуллин сообщил об обеспечении жильем отдельных категорий граждан. По обеспечению детей-сирот в программу внесли изменения – теперь в ней участвуют 450 человек. Закупка 37 квартир пройдет за счет федерального софинансирования. В 2025 году в программу обеспечения жильем молодых семей включено 66 семей, 42 муниципалитета уже заключили соглашения о финансировании. По многодетным семьям (от 5 детей) оформлен 21 сертификат на жилье (1,961 тыс. кв. м). Вынужденным переселенцам, переселенцам с Крайнего Севера и чернобыльцам было выдано 3 сертификата, семьи подбирают жилье.

Государственные программы направлены на обеспечение земельных участков инфраструктурой. В рамках «Комплексного развития сельских территорий» ведется работа на трех площадках для малоэтажного строительства, подрядчики уже приступили к работам в Верхнеуслонском районе.

Было профинансировано строительство 6 новых школ, по трем объектам готовность составляет 20%. Из 5 детских садов контракт по одному еще не подписан, но аукцион уже состоялся.

Также ведется строительство 53 медицинских объектов, по 46 из них работы уже идут. По 3 объектам (приемное отделение в Казани и 2 поликлиники) контракты планируется заключить до конца марта. Готовность фельдшерско-акушерских пунктов – 25%, других медучреждений – 19%.

Что касается молодежной политики, то в 2025 году строится 11 объектов, контракты на 7 из них заключат до конца марта. В работе – 4 детских оздоровительных лагеря, три объекта уже находятся в стадии строительства.

Ведется строительство 23 спортивных объектов, включая 4 крытых футбольных манежа (готовность – 4%) и Центр развития футбола в Казани (готовность – 31%).

Касательно культуры, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» строятся 4 объекта, в том числе районный Дом культуры в Мамадыше. Из трех многофункциональных центров на стадии завершения находится строительство МФЦ в Мамадыше (97% готовности).

В рамках нацпроекта «Семья» строится Дом Заботы в Зеленодольском районе (43% готовности).

В экологической отрасли рекультивация иловых полей в Казани завершена на 88,5%. Объект входит в нацпроект «Экологическое благополучие».

В благоустройстве общественных пространств намечены масштабные работы. По республиканской и федеральной программам запланирован 61 проект. По 10 объектам уже заключены контракты, по 51 – аукционы состоятся до конца марта. Работы по строительству и благоустройству в Татарстане идут в соответствии с планом, а по ряду направлений темпы даже превышают прошлогодние показатели.