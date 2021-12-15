В Татарстане с начала года отмечен рост промпроизводства на 6,8%, несмотря на Covid-19

Промышленное производство в Татарстане за 10 месяцев текущего года показало высокую динамику роста, при этом темпы выпуска транспортных средств опережают темпы производства нефтепродуктов. Об этом сообщил глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов на заседании Совета безопасности РТ.

«В этом году промышленность республики показывает восстановление темпов развития, объем промышленного производства в январе–октябре составил 106,8%. Это и восстановительный рост с учетом низкой базы прошлого года из-за пандемии и за счет реализации новых проектов. Мы видим рост по всем отраслям, включая нефтедобычу, нефтепереработку, химию <…> Наибольший рост показало производство машин и оборудования – 128%, выпуск автотранспортных средств – 134%, прочих транспортных средств – 150%. Самый большой рост отмечен в машиностроении», – отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, предприятия машиностроения испытывают кадровый голод, который усилился из-за пандемии коронавируса.

«Цифровая трансформация экономики способствовала распространению электронной торговли, это вызвало огромный дефицит кадров в ИТ-сфере, а также отток кадров из промышленности и традиционной торговли. Уровень зарплат в интернет-компаниях выше, они готовы переплачивать», – пояснил Каримов.