В Татарстане с начала года от отравления газом погибли 8 человек

С начала года в Татарстане произошло 250 происшествий на объектах газоснабжения. Среди них – 28 случаев отравления угарным газом, в которых погибли 8 человек. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Госжилинспекции РТ.

Чаще всего причиной происшествий становится негерметичность соединений – 68 случаев, неисправность дымоходов – 35 случаев, негерметичность соединений трубопроводов – 65.

Регулярно фиксируются случаи самовольной установки водонагревательных газовых колонок – 25 случаев попадания воды в газопровод были зафиксированы в Казани и Альметьевске.

Причиной ЧП также становится перепланировка. К примеру, объединяют кухню и жилую комнату, устанавливают герметичные окна, принудительную вытяжку выводят в вентканал. Случаи обратной тяги зафиксированы в столице Татарстана и Камско-Устьинском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

За отчетный период в республике произошло 59 пожаров, один из которых возник из-за самовольной замены газового оборудования. В эту статистику включены также выезды аварийных газовых служб на пожары для отключения газоснабжения в квартирах и частных домах, даже если причиной возгорания был не газ. Такие случаи классифицируются как происшествия на объектах газоснабжения из-за наличия газовых плит и котлов.