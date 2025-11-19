В Татарстане с начала года модернизировали 15 сельских почтовых отделений

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В селе Сокуры Лаишевского района Татарстана после капитального ремонта открылось почтовое отделение. Оно стал 15-м по счету, модернизированным в республике с начала года в рамках народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии.

Работы здесь начались еще в середине лета, на время ремонта почта переехала в здание местного клуба. К началу ноября сотрудники вновь начали принимать посетителей в отремонтированном здании. Тут обновили интерьер и фасад, систему отопления, устновили пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. Для комфорта сотрудников и посетителей появился кондиционер, а также новая мебель и современная техника. Благодаря наличию пандуса, расширенного дверного проема и кнопки вызова персонала помещение доступно для маломобильных людей и инвалидов по зрению.

«В Сокуровское сельское поселение входят две деревни – Сокуры и Обухово. Это старые деревни, где проживает много пожилых людей, которые не умеют пользоваться интернет-площадками для оплаты коммунальных платежей и так далее. Это востребованный социальный объект для нашего поселения – люди всегда ждут открытия, у нас здесь все пользуются услугами Почты России. Мы рады, что отделение связи отремонтировали по федеральной программе. Внутри светло, красиво, имеется всё необходимое оборудование», – объяснил значение почтового отделения для местных жителей глава Сокуровского сельского поселения Радик Мавлиев.

В отделении имеется одно универсальное окно. Клиент может отправить посылку, оплатить коммунальные услуги или приобрести товары народного потребления. Также осуществляются продажи по принципу самообслуживания со свободной выкладкой и открытым доступом ко всем видам товара.

«Почтовое отделение обслуживает жителей не только села Сокуры, но и деревни Обухово. В общей сложности это более 2 тыс. человек. Теперь все они могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале госуслуг. Также здесь начали предоставлять новые, актуальные для жителей небольших населенных пунктов услуги», – подчеркнул директор УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России», член регионального политсовета Татарстанского реготделения «Единой России» Ильнур Махмутов.

По народной программе «Единой России» обновляются отделения связи по всей стране. Особое внимание уделяется почтовым отделениям на селе. В Татарстане также ежегодно модернизируют отделения связи.

По словам Ильнура Махмутова, в 2025 году модернизация почтовых отделений прошла в 15 сельских населенных пунктах Татарстана. Они расположены в Актанышском, Бавлинском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Зеленодольском, Лаишевском, Нурлатском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Черемшанском районах.

«Почта России» начала проводить модернизацию сельских отделений по поручению Президента России Владимира Путина и при поддержке партии «Единая Россия» в 2022 году. За это время в Татарстане обновили уже 88 почтовых отделений. В следующем году программа продолжится. Кроме того, еще в 15 сельских отделениях был произведен ремонт за счет средств Республики Татарстан. Всего в Татарстане – 869 сельских почтовых отделений», – уточнил он.

Именно «Единая Россия» предложила реконструировать сеть почтовых отделений в сельской местности и расширить функциональные возможности Почты России. Инициативу поддержал Президент РФ Владимир Путин. Он поручил Правительству обеспечить модернизацию в 2022–2025 годах более 25 тыс. почтовых отделений в сельской местности по всей стране. В результате была сформирована программа, реализация которой находится на контроле партии. Почтовые отделения являются элементом социальной инфраструктуры наряду с ФАПами, сельскими клубами и точками продаж товаров первой необходимости.