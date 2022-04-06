В Татарстане с начала года количество разводов снизилось на 7%

В Татарстане за первый квартал 2022 года количество разводов снизилось на 7% по сравнению с аналогичными периодами 2021, 2015 и 2019 годов. Количество расторгнутых браков в этом году составило 3 239. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на круглом столе объединения женщин-депутатов Госсовета «Мэрхэмэт – Милосердие» и женщин-депутатов Казгордумы «Омет – Надежда».

«За прошлый год произошло увеличение количества расторгнутых браков, но это по сравнению с 2020 годом, когда у нас было снижение общего количества произведенных записей актов гражданского состояния. В 2020 году преимущественно осуществлялась регистрация рождения и смерти, а также заключение браков вне торжественной обстановки. Данные за первый квартал 2022 года позволяют сделать вывод о том, что ситуация корректируется и цифры выровнялись», – сказала докладчик.

По словам Нигматуллиной, сокращается количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. «Если в 2019 году таких семей у нас было 11 628, то в прошлом году – 9 585. Произошло снижение на 17,6%», – констатировала она.

Начальник Управления ЗАГС отметила, что самым кризисным периодом для семейной жизни как правило являются первые 5–10 лет брака. Именно на этот период приходится больше всего случаев расторжения брака – около 60%.

«В большинстве случаев инициатором развода выступают женщины. Основные причины, которые называют супруги, – непонимание, супружеская измена, неудовлетворение материальным положением. Зачастую решение о разводе принимается спонтанно и необдуманно. Поэтому на первый план выходит использование примирительных процедур», – заключила докладчик.