В Татарстане с начала года количество пожаров выросло на 18%

В Татарстане с начала 2021 года количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2020-го выросло на 18%. Люди стали на 55% чаще гибнуть на пожарах. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на заседании республиканской Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Можно было бы сказать, что значительный рост пожаров обусловлен небывалой жаркой погодой в мае и в июне. Идет возгорание сухой травы, мусора, стерни, камыша. Но, на наш взгляд, основная причина кроется в неэффективной профилактической работе с населением. В целом рост количества пожаров отмечается в 26 муниципальных районах. Наихудшие показатели в Алексеевском районе — 260%, Черемшанском — 140%, Новошешминском — 118%, Нурлатском — 106%, Набережных Челнах — 90%», — сказал докладчик.

Хабибуллин заметил, что в 22 муниципальных районах зафиксирован рост гибели людей на пожарах. Так, например, в Альметьевском — с 4 до 7 случаев, Набережных Челнах — с 2 до 8, Верхнем Услоне — до 6, Лениногорске — с 1 до 5, Агрызском и Черемшанском — до 5, Лаишевском районе — до 3.

«При этом в 12 муниципальных образованиях отмечен одновременно рост и количества пожаров, и гибели людей на них», — продолжил министр.

Он упомянул, что каждую весну МЧС поднимает вопрос о ландшафтных пожарах, добавив, что в республике начиная с 12 апреля произошло 1223 пожара, связанных с горением травы, камыша и мусора. «Это на 14% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество отмечается в Набережных Челнах — 157 случаев, в Тукаевском районе — 121, в Нижнекамске — 99, в Пестречинском районе — 38, в Высокогорском районе — 36, в Бугульминском районе — 32. Всего — в 28 районах», — констатировал докладчик.

По словам Хабибуллина, на пожарах, связанных с горением сухой травы и мусора, погибло два человека — в Казани и Набережных Челнах.

Министр также сообщил, что на водных объектах погибли 24 человека, в том числе трое детей. «Необходима профилактическая работа с населением, создание условий для безопасного отдыха граждан, купание только на оборудованных пляжах», — убежден он.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что противопожарная безопасность и вопросы, связанные с безопасностью людей на воде, остаются актуальными. «К сожалению, мы имеем негативные последствия погодно-климатического режима. Люди купаются в неорганизованных местах, а некоторые — после приема алкогольных напитков. Поэтому эту тему нужно держать под контролем, как и вопрос по наличию пожарных извещателей», — заявил он.